Ergin Ataman: Ben çok kötü bir başantrenörüm!

EuroLeague'de son 2 yılın şampiyonu Anadolu Efes sezona kötü giriş yapsa da üst üste aldığı 5 galibiyetle çıkışa geçmişti. Bu galibiyet serisi, bu hafta sonlandı. Lacivert-Beyazlılar önce evinde Baskonia'ya (83-79) ardından da Sırbistan deplasmanında Obradovic'li Partizan'a 82-79 kaybetti.

Koç Ergin Ataman, Partizan maçı sonrası ilginç açıklamalarda bulundu:

"Bu yıl EuroLeague çok zor, her maç sanki bir final havasında geçiyor. Önemli maçları kazandığımız zaman oyuncularımız mükemmel oluyorlar ama kaybettiğimiz zaman tüm sorumluluk bende oluyor. Bir anda çok kötü bir koç haline gelip takımını nasıl organize edeceğini bilmeyen biri oluyorum. Bu sebeple kaybetmemizin tek suçlusu benim. Ben çok kötü bir başantrenörüm, bu sebeple EuroLeague şampiyonu olamayacağız. Hatta antrenörlük yapmayı bile unuttum. Çok dengeli bir lig oluyor. Kimin şampiyon olacağını bilmiyorum ama bizim olamayacağımızdan eminim, çünkü ben çok kötü bir koçum. Kendime kızgın değilim ama içerisinde bulunduğumuz durumdan dolayı çok sinirliyim”