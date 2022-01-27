Ergin Ataman: Belki de bu sezonun en kötüsüydü

Turkish Airlines EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya geldi. Sahadan 76-67'lik skorla mağlup ayrılan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Ergin Ataman, kötü bir hücum performansı sergilediklerini belirterek, 25 üç sayılık denemede dört isabet bulabildiklerinin altını çizdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu akşam takım olarak korkunç bir hücum performansı sergiledik. 25 üç sayılık denemede sadece dört isabet bulabildik. Bu seviyede bu kadar rahat atışlar bulmuşken değerlendirmek gerekir. Üçüncü çeyrekte her atışımızı kaçırdık. Billy Baron ve Kulagin ile buldukları atışları başarıyla sayıya çevirdiler. Kazandılar. Tebrik ediyorum. Bizim için, yineliyorum, korkunç bir hücum performansıydı. Belki de bu sezonun en kötüsüydü."



