THY Avrupa Ligi’nin 25. haftasında yarın Barcelona Lassa’yı konuk edecek Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, İspanyol ekibinden rövanşı almak istediklerini bildirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, Barcelona Lassa’nın son maçlarda çıkışa geçtiğini aktardı.

İspanyol ekibinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:

"Barcelona Lassa’nın çok tecrübeli bir antrenörü ve her pozisyonda yıldızlar ile dolu bir kadrosu var. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladılar. Barcelona Lassa ile aynı puandayız. Her zamanki gibi taraftarımız ile bütünleşerek maçı büyük bir enerji ile oynamamız, sert savunma yaparak ve akıllı hücum ederek mutlaka Barcelona’da kaybettiğimiz maçın rövanşını almamız gerekiyor."

AA