A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 1 Eylül'de başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Ataman, "Turnuva hazırlığından ziyaderakip hazırlığına başlayacağız. Bu tip turnuvalarda her maç çok tehlikelidir. Biz bir savunma takımı değiliz, bu açık bir şekilde ortada. Benim şaşırdığım bir nokta var, FIBA bir güç dengesi yayınlamış. Ben bunu ilk kez görüyorum. Resmi bir kurum olarak hangi takımın madalya şansının yüzde kaç olduğunu yayınlaman son derece hata. Bize yüzde 7'lik bir madalya şansı vermişler. Göreceğiz bakalım. Biz bu Avrupa Şampiyonası'na madalya almak için geldik" ifadelerini kullandı.