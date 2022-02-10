Ergin Ataman: Atina’dan galibiyet ile dönmek için mücadele edeceğiz

Turkish Airlines Euroleague'in 26. hafta mücadelesinde 10 Şubat Perşembe günü Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile deplasmanda karşılaşacak olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre zor ve önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren Ergin Ataman, Atina’dan galibiyet ile dönmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Atina’da zor ve önemli bir maça çıkıyoruz. Olympiacos’ta Kostas Sloukas ve Tyler Dorsey skorer oyuncular, Sasha Vezenkov dış şutları ile, Moustapha Fall da pota altında fiziksel olarak çok etkili. Az top kaybı ve iyi planlanmış ikili oyunlar ile sonuca gidip, savunma ribauntlarını kontrol altında tutarak Atina’dan galibiyet ile dönmek için mücadele edeceğiz."



