Ergin Ataman: Artık tüm konsantrasyonumuz Barcelona serisinde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Bahçeşehir Koleji’ni 86-73 mağlup eden Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini açıkladı.

Ataman şu ifadeleri kullandı:

“Ligdeki liderlik mücadelemiz devam ediyor. Bugün, hafif sakatlıkları olan iki yabancı oyun kurucumuz Larkin ve Micic’i riske etmemek için oynatmadık. Zaten Doğuş, milli takımın oyun kurucusu. Maçın büyük bölümünde sorumluluğu ona verdik ve gayet iyi idare etti. Oyundan memnunum, tüm oyuncularımıza şans verdik. Bir tarafta ligdeki maçları kazanmaya çalışıyoruz, bir tarafta sakatlık yaşamadan Barcelona Lassa maçına hazır olmaya çalışıyoruz. Bunları düşünerek kadro yapılanmasına gidiyoruz. Bugün, Beaubois de maçın içinde çok iyi oynadı ama onu da riske etmemek için son bölümde oynatmadık. Şimdi, bundan sonraki tüm konsantrasyonumuz ve hazırlığımız Euroleague’de play off’ta Barcelona Lassa serisi için olacak.”

Lacivert-Beyazlı basketbolcu Sertaç Şanlı ise toplantıda şöyle konuştu:

“Ligin iyi ekiplerinden birine karşı oynadık bugün. Herhangi bir basit hatamızda sonucu kendi lehine çevirebilecek kapasitede bir takım Bahçeşehir Koleji. İlk periyot dışında bunu başarmalarına izin vermedik. İlk çeyrekten sonra savunmayı yukarı çektik ve oyunu belli bir ritme oturttuk. İyi bir galibiyet aldık. Ligde bir galibiyet serimiz var, bunu sürdürmek istiyoruz. Bahçeşehir Koleji’ni de kutlarım.”