Ergin Ataman, All-Star kadrolarını eleştirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2019 All-Star'ı için açıklanan kadrolarına, Anadolu Efes'in ve organizasyonda Avrupa Karması'nın koçu olacak Ergin Ataman'dan eleştiri geldi.

11 Ocak 2019, Cuma 19:06
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Ergin Ataman, All-Star kadrolarını eleştirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2019 All-Star organizasyonu için kadroları belli oldu.

Avrupa Karması ve Asya Karması takımlarının mücadele edeceği All-Star maçının kadrolarına, EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in koçu ve aynı zamanda organizasyonda da Avrupa Karması'nı yönetecek olan Ergin Ataman'dan tepki geldi.

Ergin Ataman, birçok önemli oyuncunun yer bulamadığı kadrolara yönelik eleştirisini şahsi Twitter hesabı üzerinden dile getirdi.

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