Ergin Ataman: Alınan karar çok doğru

Euroleage’de Play-Off’lara haftalar öncesinden kalmayı garantileyen Anadolu Efes’in başarılı coachu Ergin Ataman, küresel salgın nedeniyle ertelenen ligler hakkında konuştu.

21 Mart 2020, Cumartesi 07:14 Son Güncelleme:
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Ergin Ataman: Alınan karar çok doğru

Ataman şunları söyledi: “Özellikle tüm dünyada basketbolda liglerin ertelenmesi onun üzerine Türkiye’de vaka sayısının artması, tedbirlerin en üst düzeye çıkarılması, bir metreden fazla yaklaşmama kuralının her yerde uygulanmaya başlanması sonucu bence erteleme kararı kaçınılmaz bir önlemdi. Alınan kararı çok doğru buluyorum. Zaten oyuncularım psikolojik olarak hiçbir şekilde oynayacak durumda değillerdi, zorunlu olarak sahaya çıkıyorlardı. Tabii ki böylesine bir erteleme, belirsizlik şu anda hepimizin çok canını sıkıyor ama ümit ediyorum ki en kısa sürede gerek Türkiye’de gerek dünyada bu salgın önlenir, hayat normale döner ve maçlar da kaldığı yerden devam eder.

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