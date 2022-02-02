Turkish Airlines EuroLeague'in 24. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

CSKA'nın yıldızlarından Alexey Shved'in etkinliğini sınırlandırmaları gerektiğine dikkat çeken Ataman, "CSKA Moskova’da Alexey Shved çok formda. Onun üzerinde baskı kurup, skorunu düşürmemiz gerekiyor. Ayrıca Will Clyburn’un birebir oyunları, Johannes Voigtmann’ın dış atışları ve Nikola Milutinov’un hücum ribauntlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Savunma ribauntları, hücumda kontrollü oyun ve doğru şut seçimleri ile sahaya galibiyet için çıkacağız" ifadelerini kullandı.