Ergin Ataman: 24 sayı farkı bulduğumuzda benim bir hatam oldu

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Rus temsilcisi Zenit’i 90-88 yendikleri maçın son çeyreğindeki performanslarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, ilk üç çeyrek çok iyi bir performans ortaya koyduklarını anlatarak, "24 sayı farkı bulduğumuzda benim bir hatam oldu ve sahadaki 5’i komple değiştirdim. Sahaya girenler iyi katkı veremedi. Bir çeyrekte 38 sayı yemek kabul edilemez. Bunun üzerine çalışacağız. Buradaki sıkıntı metaldi." ifadelerini kullandı.

Son iki maçta iyi bir performans gösteren ve Zenit karşısında da şut kaçırmadan mücadele eden oyuncusu Vasilije Micic’in formunu değerlendiren Ataman, "Çok iyi oynadı. 31 verimlilik puanına erişti. Alıştığımız Micic tarzı bu. Micic ve Larkin iyi bir uyum yakaladı. Bugün baktığınız zaman özellikle de Avrupa Ligi’nde bu tarz oynayan başka ikililer de var. Real Madrid’de Campazzo-Llull veya Llull-Fernandez ikilileri gibi. Bu ikilinin iyi oynaması, özellikle hücumda bizi rahatlatıyor. İlk üç çeyrek oynadıkları gibi oynamaya devam etmeliler." diye konuştu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı’nı da tebrik eden Ergin Ataman, "Futbol takımımızı kutluyorum. Avrupa Şampiyonası’na gidecek olmak, ülke sporu ve futbolu için son derece önemli. Başta Şenol Güneş olmak üzere bütün sporcu kardeşlerimi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Plaza: "Anadolu Efes gibi bir takıma 2 sayı farkla yenilmek başarı sayılabilir"

Zenit Başantrenörü Joan Plaza, ilk yarı korkak oynadıklarını ancak maçı 2 sayı farkla kaybetmelerinin de başarı sayılabileceğini dile getirdi.

THY Avrupa Ligi’nde yeni bir takım olduklarını anlatan Plaza, şunları kaydetti:

"Geçen sezonun finalistiyle bugün karşı karşıya geldik. Bahisçilere mi otoritelere mi sorarsınız bilmem ama herkes bu takımın yine Dörtlü Final oynayacağına inanıyor. Ben de buna inanıyorum. İlk yarı korkak oynadık. Korkak oynamamızın bir tarafında da sorumlu olan bendim. Oyuncularımı belki de mental olarak hazırlayamadım. İkinci yarı oyuna tutunmaya çalıştık ve bu yönde hareket ettik. Son bölümde bunu da yansıttık. Maçtan önce 2 sayı farkla yenileceğimizi söyleseniz gülerlerdi ama biz bugün bu sonucu başardık. Anadolu Efes gibi bir takıma 2 sayı farkla yenilmek başarı sayılabilir."