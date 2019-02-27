Ergenlik çağındaki sporcularda bel ağrısı

Bel ağrısı gerçekten yaşam kalitesini önemli ölçüde kısıtlayan ve çok sık karşılaşılan bir durum. Özellikle mekanik bel ağrısı çocuk ve adölesan (buluğ çağında) da yetişkinler kadar sık görülebilmekte. Ve sıklıkla altında bir sorun olmamakta. Ancak burada ayrılması gereken omurgadaki bir hasardan oluşan bel ağrısı.

Özellikle sporcu adölesanlarda sık karşılaşılan ve hastaların çoğununun tanı almadan geçirdiği bir durum var. Spondiloliziz denen omur kemiklerinin arka eklem bağlantı bölümünde oluşan aşırı yüklenmeye bağlı oluşan çatlak-kırıklar.

Voleybol,tenis, hentbol, yüzme ve jimnastik gibi Özellikle belini belirgin olarak arkaya doğru bükmesi gereken(hiperekstansiyon) sporlarla ilgilenen kişilerde görülmekte.

Byle durumda şüphelenilmesi gereken başlıca durum normalde belinde kabul edilebilir bir ağrı olan sporcunun antremanda veya maçta şiddetli ağrı hissetmesidir.

Peki tanı nasıl konur. Spondilolizis tanısı için istenen tekiklerde öncelik tetkiklerin standart olarak değil bu kırığa yönelik çekilmesi gerekir. Hasar olma ihtimali olan bölgeden alınan özel röntgen ,biligisayarlı tomografi yada 3T MR ile bu ince çatlak-kırık yakalanabilir. Bu dönemde yakalanan hastalarda uygun tedavi yöntemleri ile mevcut çatlak-kırıklar tedavi edilebilmektedir.

Tedavisiz kalan bu çatlak-kırıklarda kaynamama olabilmekte ve omurga bu bölgeden öne doğru kaymaya başlamakta. Bu süreç sinir basıları kas güçsüzlükleri ve cerrahi tedaviye doğru maalesef ilerlemekte.

Bu nedenle özellikle adölesan sporcularda anterman ve eforla artan bel ağrısında özellikle tetkikler yapılmalı ve erkenden tedavi başlanmaladır.