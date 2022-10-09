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Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maç sonucu: 2-0

TFF 3. Ligi 2. Grup 6. haftasında Ergene Velimeşespor, konuk ettiği Gümüşhanespor'u 2-0 mağlup etti.

09 Ekim 2022, Pazar 18:31 Son Güncelleme:
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Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maç sonucu: 2-0

TFF 3. Ligi 2. Grup 6. haftasında Ergene Velimeşespor, Gümüşhanespor'u konuk etti.

Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında önce Efecan Barlık’ın kaydettiği kafa golüyle 1-0 öne geçen Ergene Velimeşespor son bölümde oyuna sonradan dahil Görkem’in pasında Akif Özerli’nin kaydettiği golle durumu 2-0’a taşıdı. Ergene Velimeşespor bu skorla hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Ligdeki ilk galibiyetini elde eden ve maçın ardından büyük sevinç yaşayan Ergene Velimeşespor gelecek hafta İstanbul deplasmanında Bayrampaşa ile karşı karşıya gelecek. (İHA)

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