Eren Üçlertoprağı: Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz

TOSFED’den F1’in Türkiye’ye dönüşüyle ilgili yapılan açıklamada, "Formula 1 Türkiye Grand Prix’i 9 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ülkemizin 2005 ve 2011 yıllarında toplam 7 kez ev sahipliği yaptığı büyük organizasyon, 2020 Dünya Formula 1 Şampiyonası’nın 14. yarışı olarak İstanbul Park’ta düzenlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, da "Formula 1’in dönüşünde ülkemizin tüm dünyaca bilinen organizasyon kabiliyeti etkili oldu. Başta Formula 1’in ülkemize kazandırılmasına büyük önem veren ve desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın önderliğinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak sportif açıdan organizasyonu başarıyla gerçekleştirip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inancımızla bu büyük organizasyonun ülkemiz ve otomobil sporları için hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.