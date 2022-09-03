Eren Şafak: Rakibimizin hem olumlu hem olumsuz yanlarını çalıştık

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Tuzlaspor, Erzurumspor FK ile Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda karşılaştı. Ev sahibi Tuzlaspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Basın toplantısında karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Teknik Direktör Eren Şafak, “Bugünkü göstermiş oldukları performanstan ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok ciddi karakter ortaya koydular. Söylediklerimizi saha içinde gerçekleştirdiler. Daha hücum futbol ortaya koyduk” dedi.

Hafta içi yapılan antrenmanlarda Erzurumspor FK maçını analiz ettiklerini aktaran Şafak, “Rakibimizin hem olumlu hem olumsuz yanlarını çalıştık. Ona göre antrenmanlar yaptık, duran toplarımızı ona göre organize ettik. Rakibin analizine göre yaptık. Oyuncularımın hem saha içi taktik anlayışı hem oyun içindeki performansı çok çabuk reaksiyon gösterdiler. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Erzurumspor’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. (İHA)