Eren Şafak: Buradan çıkış yollarını arayacağız

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Sakaryaspor, konuk olan Tuzlaspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, üzücü bir sonuç aldıklarını belirtti, şu ifadeleri kullandı:

''Bugün üzücü bir sonuç aldık Tuzlaspor adına aslında maça iyi başladık ve istediklerimizi yapıyorduk. Fakat duran toptan bir konsantrasyondan dolayı oyuncularımın adam paylaşımı sıkıntısından dolayı bir gol yedik. Daha sonrasında toparlamaya çalıştık ama takım gol yedikten sonra dengemiz bozuldu. İkinci yarı başlangıcında 2 oyuncu değişikliği ile başladık ve daha önde oyun oynayan bir takım arzu ettik. Tam oyun tekrar bize dönmüşken bu seferde kontra ataktan 2’inci golü yedik. Benim kariyerimdeki ilk maçta galip gelmeyi çok arzu ederdim fakat bugün buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bundan sonra çok daha iyi oynayan, çok daha iyi organize olan bir Tuzlaspor için çalışacağız, kafamızı öne eğmeyeceğiz buradan çıkış yollarını arayacağız.''