Eren Şafak: 1 puanın önemi büyüktü

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, 0-0 berabere kaldıkları Boluspor maçı sonrası konuştu, "1 puanın önemi büyüktü." dedi ve ekledi:

'Çok zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk'

"Boluspor deplasmanındaki mücadelenin bizim için kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Çok zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk. Özellikle rakibimizin oyun disiplinine bağlı, koşan, mücadeleci bir takım olduğunun farkındaydık. İlk 10 dakika maça iyi başlamadık ama sonrasında oyunu dengeye getirdiğimiz ve üstün olduğumuz dakikalar da vardı. Bugün takım savunması anlamında ilk defa gol yemedik. Bu bizim için sevindirici. Mağlup olmayıp devam ettiğimiz için de istikrarı devam ettirebilmek adına 1 puanın önemi büyüktü. Bugün oyuncularımın iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. İkinci yarı çok oyundan düştük. Oyunun bazı bölümlerinde baskı yedik. Hakemin bir kaç tane gereksiz faulü Boluspor’a verip bizi ister istemez geriye çekmek durumunda kaldı. Daha önde oynayan, daha mücadeleci bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Üçüncü bölgede oynamaya biraz daha alışmamız gerekiyor. Bugün takımda bunlar eksikti."