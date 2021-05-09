Altay TFF 1. Lig'de son hafta maçında Bandırmaspor ile karşılaşıyor. Altay - Bandırmaspor maçında 20 dakika içinde iki gol ve bir asist yaparak Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki, Eren Erdoğan kimdir, kaç yaşında? Eren Erdoğan'ın futbol kariyeriyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Eren Erdoğan kimdir?

13 Ekim 2017'de Türkiye Bölgesel Amatör Lig 9.Grup'ta Torbalıspor alt yapısında futbolculuğa başladı. ve aynı yıl Altay alt yapısına kazandırıldı. 2018-2019 yılında Altay U19 formasıyla 19 maçta 7 gol kaybetti.

2019-2020 yılında 3. Lig'de Fethiyespor'a kiralandı. Aynı sezon ilk kez Altay A Takım formasıyla ilk kez TFF 1. Lig'de maça çıktı.

2020-2021'de Altay formasıyla 13 maça çıktı ve Bandırmaspor maçıyla birlikte 13 maçta 3 gol kaydetti.

2001 doğumlu sol kanat oyuncusu aynı zamanda sağ kanatta da forma giyebiliyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri ise 150 bin Euro olarak görülüyor.