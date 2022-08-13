Eren Elmalı yıldızlaştı

Trabzonspor ’un sol bekteki problemini tamamen çözen genç yıldız, Abdülkadir Ömür’ün golünden önce pası veren isimdi. Maç boyunca gösterdiği performansla tam not alan Eren, Cornelius’un iptal edilen golünde de sol kanattan müthiş bir bindirme yaptı ve pozisyonu hazırladı.

Cornelius attı sayılmadı...

Cornelius rüzgarı, dün akşam da devam etti. Süper Kupa’da Sivasspor ’a karşı 2 gol atan ve geçtiğimiz hafta ligin açılış maçında İstanbulspor ağlarını havalandıran Kuzey’in Yeni Kralı, Hatayspor’u da boş geçmedi. Cornelius, 32. dakikada kafayla topu filelere gönderdi. Ancak pozisyon öncesinde Trezeguet ofsayt olduğu için, bu gol VAR aracılığıyla iptal edildi.