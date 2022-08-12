Eren Elmalı: Salı günü çok önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız

Spor Toto Süper Lig 'de 2'nci haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor , sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte Eren Elmalı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Eren Elmalı, "Gerçekten zor bir maçtı. Ligde kolay maç olmadığını biliyoruz. Temposu yüksek bir maçtı. Zaman zaman istemediğimiz oyunu oynadık ama sonunda skoru bulduk. Yine gol yemediğimiz bir maç. Takım savunması bizim için çok önemli. Biz de elimizden geldiğince bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Taraftarlara da bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten 90 dakika boyunca bizimle beraberlerdi. Teşekkür ederim, böyle devam edeceğiz. Salı günü çok önemli bir maçımız var. Şimdi ona odaklanacağız. " sözlerini dile getirdi.

Abdülkadir Ömür'e övgü dolu sözler

Abdülkadir Ömür'ün golü hakkında ise Eren Elmalı, "Sıradışı bir oyuncu, inanılmaz vurdu topa. Tebrik ederim nice gollere, asistlere inşallah. Abdülkadir Ömür bana ayakkabı borçlu asist yaptığım için. En iyi ayakkabıyı bekliyorum. Eğer o bana asit yaparsa ne isterse onu alırım." dedi.



