Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'u istediklerini söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Bakır, ''Eren Derdiyok'u istiyoruz. Transfer koşullarını öğrenmek için tema kurduk. En az 4 transfer yapacağız. Forvet transferi olmazsa olmaz. Eren bizim bu anlamda çok istediğimiz bir forvet. Zaten Galatasaray onunla devam etmeme kararı adlı. Fenerbahçe'den Aatif için de girişimimiz var. Henüz bitmiş bir şey yok; ama çalışıyoruz'' dedi.