Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ilk çalışmada yer almadı

Ligin ilk yarısını evinde Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek 29 puanla 5'inci sırada tamamlayıp lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya indiren Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarına başladı.

Takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ise antrenmana katılmadı. İki futbolcunun durumu da henüz netlik kazanmazken, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iki futbolcunun devre arası kamp kadrosuna alınmayacağı belirtilmişti. Kadro dışı kalan Serdar Aziz'in ise kulüp bulması istenmişti.

5 Ocak tarihinde Antalya’ya giderek 11 Ocak’a kadar kamp çalışmalarını burada gerçekleştirecek olan Sarı-Kırmızılılar, kamp döneminin sonunda ise Almanya temsilcisi Leipzig ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena'da oynanacak hazırlık maçı, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00 başlayacak.

Bu karşılaşmanın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.