Eren Derdiyok süre istedi

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek olan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hugo Rodallega ile yeniden anlaşamayan ve forvet arayışlarına başlayan Bordo-Mavililer, menacerler aracılığıyla önerilen Eren Derdiyok için harekete geçti. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta 10 gol kaydeden İsviçreli forvetle ilk görüşme yapıldı.

Sıcak bakıyor

Sarı-Kırmızılılar’da senelik 2.1 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki futbolcuya yıllık en fazla 1.4 milyon Euro verilebileceği iletildi. Süper Lig’den talipleri bulunan Eren, düşünmek için süre istedi. Ancak tecrübeli oyuncunun, Avrupa Ligi faktörü nedeniyle Trabzonspor’a sıcak baktığı gelen haberler arasında.



