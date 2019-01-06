Eren Derdiyok serbest kalabilir

Teknik patron Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, görüşme yaptığı kulüplerle resmi olarak anlaşmak için bonservis sorununu çözmeye çalışıyor.

Galatasaray’da yıllık 2 milyon Euro’ya oynayan 30 yaşındaki santrforun, alacaklarına karşılık olarak kulüpten bonservisini istediği ve serbest kalmaya çalıştığı belirlendi.

Eren’le ilgilenen kulüpler arasında İsviçre’den Sion ve Basel, Almanya’dan Schalke, Türkiye’den de Göztepe ve Yeni Malatya bulunuyor.

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