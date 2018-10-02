Galatasaray’a Eren Derdiyok müjdesi... Erzurumspor’la oynanan lig maçında sakatlanan tecrübeli santrforun 10 gün takımdan ayrı kalacağı tahmin ediliyordu. Kadroda yedek golcü olmaması sebebiyle bu durum teknik heyette endişe yaratırken, kulüp doktorları seferberlik ilan etti.

Eren’in de tedaviye yanıt vermesi iyileşme sürecini hızlandırdı ve beklenen müjde geldi. Tecrübeli futbolcu, Porto ile deplasmanda oynanacak Şampiyonlar Ligi sınavında büyük ihtimalle ilk 11’de forma giyecek.

Emre ve Ndiaye oynamıyor

Sakatlığına bağlı olarak geçirdiği ameliyat neticesinde sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba ile kırmızı kart cezalısı Ndiaye ise Porto karşısında görev yapamayacak. Teknik direktör Fatih Terim, bu gelişmelere göre kafasındaki ilk 11’i güncellemeye devam ediyor.

Metin Karabaş