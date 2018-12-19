Eren Derdiyok hakkında sürpriz transfer iddiası!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla en çok tartışılan isimlerin başında gelen Eren Derdiyok ile ilgili Alman basınından dev bir transfer iddiası geldi.

Ülkede yayım yapan Bild gazetesinin haberine göre ara transferde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen Schalke 04, 30 yaşındaki santrforu gündemine aldı.

Haberde Schalke'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eren'in yanı sıra Sandro Wagner ve Divock Origi ile de ilgilendiği yazıldı.

Bundesliga'da daha önce de forma giyen golcü oyuncu, Bayer Leverkusen ve Hoffenheim takımlarında oynamıştı. Sarı Kırmızılı futbolcu, bu sezon 17 maçta 9 kez fileleri sarstı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



