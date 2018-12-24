Eren Derdiyok bu kez alkışlandı

Son haftalarda atamadığı goller nedeniyle çok eleştirilen ve özellikle Aslantepe’deki maçlarda taraftarların ciddi tepkisini çeken Eren Derdiyok, dün çok iyi bir maç çıkarttı.

24 Aralık 2018, Pazartesi 06:37
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Eren Derdiyok bu kez alkışlandı

Penaltıdan golünü atan Eren, çıktığı her hava topunu da almayı başardı. 75. dakikada yerini Rodrigues’e bırakan tecrübeli forvet, Türk Telekom Stadı’nda uzun bir ara sonra alkışlarla kulübeye geçti.

Mustafa Kapı tarihe geçti

Galatasaray altyapısından yetişen ve A takıma yükselen Mustafa Kapı, Sivas maçının son anlarında sahaya ayak bastı, tarihi bir an yaşandı. 

16 yaşındaki Mustafa Kapı , 90+5’te Feghouli’nin yerine girerken Galatasaray tarihinde resmi maçlarda forma giyen en genç futbolcu oldu. Öncesinde ise Ozan Kabak, kendisi gibi altyapıdan olan Mustafa’nın oyuna girebilmesi topu taca atan isimdi. Öte yandan maç sonunda da Aslantepe tribünleri, üçlüyü genç Mustafa Kapı’ya çektirdi.

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