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Eren Aydın'dan ayrılık açıklaması

Sarıyer'de kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın genç golcüsü Eren Aydın son günlerde kendisi hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

07 Ekim 2022, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
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Eren Aydın'dan ayrılık açıklaması

Eren Aydın'dan ayrılık açıklaması... Sarıyer'de kiralık olarak forma giyen Galatasaray 'ın genç golcüsü Eren Aydın son günlerde kendisi hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan paylaştı...

Son günlerde hakkımdan çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Galatasaray ile profesyonel sözleşmem sürmektedir. Kiralık olarak forma giydiğim Sarıyer SK’da futboluma ve kendimi geliştirmeye konsantreyim. Galatasaray’a en güçlü şekilde döneceğim. 



2. Lig Kırmızı Grup'ta Sarıyer'de kiralık olarak forma giyen Eren Aydın bu sezon lig ve kupada 9 maça çıktı ve 6 gol atma başarısı gösterdi. 

Eren Aydın'ın Galatasaray kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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