2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanan maç gol düellosuna sahne oldu. Maça çok iyi başlayan Galatasaray, 4. ve 13. dakikada Eren Aydın'ın attığı gollerle ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı. 2. yarıya iyi başlayan Beşiktaş, art arda golleri buldu.

Beşiktaş geri döndü

53. dakikada Avtandil Duishoev ile farkı 1'e indiren Beşiktaş, 64. dakikada Koray Yağcı'nın attığı gollerle eşitliği yakaladı ve 90 dakika 2-2 sona erdi.

Galatasaray'da fişi Caner çekti

Skor perdesini açan Eren Aydın, 95. dakikada sahneye çıktı ve takımını bir kez daha öne geçirdi. Skoru belirleyen gol ise 120+2'de Caner'den geldi, 120 dakika Sarı Kırmızılılar'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. 99. dakikada Koray, 120. dakikada Cüneyt'in kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

18'lik Eren Aydın maça damga vurdu

Yaptığı hat-trickle maça damga vuran Eren, Galatasaray taraftarını mest etti. Galatasaraylı taraftarlar, 18 yaşındaki forvet için övgü dolu mesajlar attı ve gelecek vadeden oyuncuya 'Genç Falcao' benzetmesi yapıldı.









Galatasaray, 2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.