Mayıs 2021'de Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Eren Aydın, attığı gollerle Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını mest etti. TFF U19 Elit Gelişim Ligi ve Play-Off'ta harika bir performans sergileyen Eren, takımın gol yükünü çeken isim olarak ön plana çıktı. A takım kadrosunda yer alması beklenen genç forvet, yaptığı açıklamada ''Hedeflerim büyük abilerimden çok şey öğrenmek olacak. Özellikle Falcao’dan çok şey öğrenmek istiyorum. İdolüm olarak da onu görüyorum. İnşallah hedefimiz A takımda kalıcı olabilmek.'' ifadelerini kullanmıştı.

Eren'in kariyeri başta Galatasaraylı taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak ediliyor. Eren Aydın kimdir, kaç yaşında? Eren Aydın nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aradık.

Eren Aydın kimdir, kaç yaşında? Eren Aydın nereli, hangi takımlarda oynadı?

Eren Aydın 12 Şubat 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Darıca Gençlerbirliği altyapısında başlayan forvet oyuncusu, 2016'da Kartalspor'a transfer oldu. Burada 3 yıl geçiren Eren, 2019'da Galatasaray'ın dikkatini çekti.

2020/21 sezonunda U19'da attığı 20 golle gol kralı olan Eren, Mayıs 2021'de Galatasaray'da profesyonel oldu. A takımda kalıcı olmayı hedeflediğini aktaran Eren Aydın, “Bu sezonki hedeflerim akademimizi en iyi şekilde A takım seviyesinde temsil etmek olacak. Hocalarımızın verdiği eğitimleri orada en iyi şekilde göstermeye çalışacağız. Hedeflerim büyük abilerimden çok şey öğrenmek olacak. Özellikle Falcao’dan çok şey öğrenmek istiyorum. İdolüm olarak da onu görüyorum. İnşallah hedefimiz A takımda kalıcı olabilmek” şeklinde konuştu.

1.81 boyunda olan 18 yaşındaki forvetin Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yaş grubunun en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Eren, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve yaptığı klas gol vuruşlarıyla ön plana çıkıyor.

Eren Aydın, bu sezon U19 Ligi'nde çıktığı 20 maçta 23 gol, 5 asistle skora katkı sağladı ve sezonun en dikkat çeken oyuncuları arasında kendisine yer buldu. Fatih Terim'in gözdelerinden olan Eren Aydın'ın önümüzdeki sezon zaman zaman A takım kadrosunda yer alması ve lig maçlarında süre alması bekleniyor.