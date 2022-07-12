Eren Aydın: Gomis benim için öğretmen gibi

Galatasaray 'ın genç oyuncusu Eren Aydın Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eren Aydın Galatasaray'ın forvet oyuncularından çok şey öğrendiğini söyledi.

Eren Aydın'ın açıklamaları...

"Okan Buruk hocam çok yardımcı oluyor. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Gomis benim için bir öğretmen gibi. Benimle antrenman sonrası özel çalışmalar yapıyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Mustafa Muhammed de güçlü olmamı söylüyor."

"Rap parçası benim şiirden alıntı yaptığım bir şeydi. Arkadaşlarım çok beğendi. Antrenman ve maçtan sonra söyletiyorlar."