Ereksiyona ne sebep olur? Sertleşme bozukluğu nasıl önlenir?

Erektil disfonksiyon (ED), cinsel ilişkiye girecek kadar sert bir ereksiyon sağlayamama veya bu sertliği koruyamama durumudur. Ara sıra erektil disfonksiyon görülebilir. Birçok erkek bunu stres zamanlarında yaşar. Bununla birlikte, sık görülen ED, tedaviye ihtiyaç duyan sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Ayrıca, bir profesyonel tarafından ele alınması gerekebilecek duygusal veya ilişki zorluklarının bir işareti olabilir.

Ereksiyona ne sebep olur?

ED, ereksiyon sürecinin herhangi bir aşamasındaki problemlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ereksiyon, penisinize artan kan akışının sonucudur. Kan akışı genellikle cinsel düşüncelerle veya penisinizle doğrudan temasla uyarılır. Bir erkek cinsel olarak heyecanlandığında penisteki kaslar gevşer. Bu, penis içindeki iki odayı doldurarak, penil arterlerden kan akışının artmasına izin verir. Odacıklar kanla dolduğunda penis sertleşir. Kaslar kasıldığında ve biriken kan penis damarlarından dışarı aktığında ereksiyon sona erer.

Erektil disfonksiyon nedenleri

ED'nin birçok olası nedeni vardır ve bunlar hem duygusal hem de fiziksel koşulları içerebilir. Yaygın nedenler kalp-damar hastalığı, şeker hastalığı, hipertansiyon veya yüksek tansiyon, yüksek kolestorol, obezite, düşük testosteron seviyeleri veya diğer hormon dengesizlikleri, böbrek hastalığı, artan yaş, stres, endişe, depresyon, ilişki sorunları, yüksek tansiyon veya depresyon tedavisinde kullanılanlar gibi bazı reçeteli ilaçlar, uyku bozuklukları, ilaç kullanımı, çok fazla alkol tüketmek, tütün ürünleri kullanmak, Parkinson hastalığı veya multipl skleroz (MS) gibi belirli sağlık koşulları, yaralanma veya ameliyat yoluyla pelvik bölgeye hasar, Peniste skar dokusunun gelişmesine neden olan Peyronie hastalığı yer alır.

ED'ye bu faktörlerin sadece biri veya birkaçı neden olabilir. Bu nedenle, altta yatan tıbbi durumları ekarte edebilmeleri veya tedavi edebilmeleri için doktora gidilmesi önemlidir.

Erektil disfonksiyon testleri

ED testi: Fizik muayene ve sağlık ve cinsel geçmişinizin alınması dahil olmak üzere çeşitli adımları içerebilir. Belirtilerinizin altta yatan bir durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için ek testler yapılabilir.

Ultrason: Penis kan akışında bir sorun olup olmadığını belirlemek için penisin kan damarlarını incelemek için bir ultrason kullanılabilir.

Gece penil şişkinlik (NPT) testi: Gece ereksiyonlarınızın kalitesini değerlendirmek için uyluğa takılan portatif, pille çalışan bir cihaz kullanılır. Veriler, doktorunuzun daha sonra erişebileceği cihazda saklanır.

Enjeksiyon testi: Test sırasında, ereksiyonu uyarmak için penisinize bir ilaç enjekte edilir. Bu, doktorunuzun ereksiyonun sıkılığını ve ne kadar sürdüğünü değerlendirmesini sağlar.

İdrar testleri: Diyabet veya altta yatan diğer sağlık koşullarını kontrol etmek için kullanılabilir.

Kan testleri: Diyabet, kalp hastalığı, tiroid sorunları ve düşük testosteron seviyeleri gibi durumları kontrol etmek için kan testleri kullanılabilir.

Bu testler, doktorunuzun tedavinizi yönlendirmesine ve ayrıca altta yatan bir durumun ED'nize neden olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilir.

Erektil disfonksiyon tedavisi

ED tedavisi altta yatan nedene bağlı olacaktır. İlaç tedavisi veya psikolojik destek dahil olmak üzere tedavilerin bir kombinasyonunu kullanmanız gerekebilir. Testosteron seviyeniz düşükse testosteron tedavisi de önerilebilir. Diğer durumlar için kullanılan ilaçlar ED'ye neden olabilir.

Vakum pompası, ereksiyonu sağlamak için kullanır. Cihaz kullanılırken penise kan çekilir ve ereksiyona yol açar.

İlaçların etkili olmadığı durumlarda doktorunuz cerrahi tedavi önerebilir. Kullanılabilecek iki tür prosedür vardır: implantlar ve damar cerrahisi.

Protez olarak da adlandırılan penis implantı penise yerleştirilebilir. İki farklı türü vardır. Şişirilebilir bir implant, penisinizi büyütmek için bir pompa kullanmanıza izin verirken, şekillendirilebilir bir implant, penisinizin konumunu manuel olarak ayarlamanıza olanak tanır.

Vasküler cerrahi, tıkanmış olabilecek arterleri onarır. Bu, penise yeterli kan akışını yeniden sağlamaya yardımcı olabilir. Daha genç erkekler genellikle bu tür bir prosedür için daha iyi adaylardır.

Sertleşme bozukluğu nasıl önlenir?

Sertleşme bozukluğunu önlemeye yardımcı olmak için atabileceğiniz birkaç adım vardır. Bu adımların çoğu, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yapmayı içerir. Bu nedenle, sadece ED'yi önlemek için değil, aynı zamanda genel sağlığınızı iyileştirmek için de uygulanmalıdır.

Kalp hastalığı ve diyabet gibi tıbbi durumları kontrol altında tutun. Düzenli egzersiz yaptığınızdan emin olun. Sağlıklı kilonuzu koruyun ve sağlıklı beslenin. Stresi azaltmanın veya yönetmenin yollarını bulun. Anksiyete veya depresyon yaşıyorsanız yardım isteyin. Sigarayı bırakın. Alkol kullanmayın. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmeyen ilaçları kullanmaktan kaçının.

Ayrıca düzenli kontrollerinizi aksatmayın. Doktorunuz, kan basıncınız ve kolesterol seviyeleriniz gibi önemli klinik ölçümleri izleyecektir. Bu, potansiyel olarak sertleşme bozukluğuna yol açabilecek durumların erken tanımlanmasına ve tedavisine yardımcı olabilir.