Ereğli Belediyespor Beyköy hazırlıklarını yenilenen zeminde yaptı

Geçtiğimiz hafta oynadığı Devrek Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanan Kdz. Ereğli Belediyespor, 5 Aralık Pazar günü Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda oynayacağı Beyköy Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Zemini yenilenen sahada çalışmalarına başlayan Ereğli Belediyespor’da hedef galibiyet. Eflatun beyazlılar uzun bir aradan sonra kendi saha ve seyircisi önüne çıkacak. Beyköy Belediyespor maçına taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

İHA