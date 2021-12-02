Makedonya'dan transfer olduğu Konyaspor altyapısında dikkatleri üzerine çekip Aykut Kocaman tarafından A Takım'da uzun süre şans verilen Erdon Daci, sezon başın sürpriz bir şekilde Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo'nun yolunu tutmuştu. Çıktığı 10 maçta 6 gol atıp şampiyonuğa oynayan takımına çok önemli katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, Lig Radyo'da Zen Poliklinik Saç Ekim Merkezi'nin sunduğu Mixed Zone programında ayrılık sürecine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

'Ayrılmayı düşünmemiştim ama...'

Konyaspor'dan ayrılmayı hiç ummadığını ifade eden Erdon, "Transferin bitmesine az kala bana 'Gidebilirsin' dediler. Çok üzüldüm, şaşırdım. Çünkü böyle bir şeyi beklemiyordum. Sonrasında Hasan Çetinkaya ile görüştük ve önüme böyle bir seçenek çıktı. İyi ki de böyle olmuş. Şu anda çok mutluyum. Benim için hayırlısı buymuş. Konya benim ikinci evim tabii ki. Ama Türkiye'de maalesef şunu öğrendim ki gençlerin işi çok zor. Bana hep kızıyorlar her konuşmamda Aykut Kocaman'ı övüyorum diye. Çünkü o bana güvendi ve şans verdi, ben de neler yapabileceğimi gösterdim. Geçen sezon da Galatasaray 'a karşı 2 gol attım ama sonrasında hiç şans bulamadım. Zaten bulamayacağımı da anlamıştım. Türk futbolculara, özellikle de gençlere tek bir tavsiyem var. Mutlaka ve mutlaka Avrupa'yı düşünsünler. Takım fark etmez. Avrupa futboluyla Türkiye'yle arada bu kadar fark olmasının nedeni gençlere değer verilmemesi" dedi ve ekledi:

'Gençler öncelikli olmalı'

"Bu yüzden genç futbolcuların çabuk çabuk Avrupa'ya gitmeleri gerekiyor. Gençlerin öncelikli olduğu futbol mentaliteleri gerekiyor. Westerlo'da durum aynen bu şekilde. Türkiye'de ise maalesef gençlerin yeri yok. Çok az... Hayalim burada şampiyonluk yaşayıp gol kralı olmak. Sonrasında da Avrupa'nın önemli takımlarına gidebilmek. Burada oynayarak kendimi fazlasıyla geliştirme şansı buluyorum. Şunu da söylemeliyim... Kimse Belçika Ligi'ni hafife almasın. Şu an bizim ligimizde oynayan takımların birçoğu Türkiye'deki büyük takımların dışındaki her takımla kafa kafaya oynar."

'Pereira'ya kızmasınlar'

" Fenerbahçe 'nin hocası Pereira'nı Antwerp hakkındaki açıklamaları çok tepki almıştı. Ancak haklıydı. Ben de Antwerp'e karşı oynadım. Futbol olarak hiç de hafife alınacak bir takım değildi. Saha içi organizasyonu güçlü, fizik kapasitesi yüksek bir takım. Sistem takımı diyebiliriz. Zaten burada birçok takım böyle. Pereira da bunu kastetti."