Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu’na özel tebrik... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kaptanı Emre Belözoğlu ile telefonda özel olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığı dönemde, Milli Takım için kalbinden geçen adayın özelliklerini vurgularken “Yerli ve Milli” tanımlamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş ile çıktığımız ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne galibiyetle başladığımız Arnavutluk maçından sonra da Şenol hocayı kutlayan ilk kişi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş ile görüştükten sonra da uzun bir aradan sonra Ay-Yıldızlı ekibe dönen Emre Belözoğlu ile konuştu ve tecrübeli futbolcu aracılığıyla tüm Milli Takım oyuncularına, Moldova sınavında başarılar diledi.

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