Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray’a, bir mesaj da Erdoğan Yeşilyurt’tan... Sarı- Kırmızılı kulübün, Sivasspor’dan gözüne kestirdiği üçüncü oyuncu olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, TRTSpor’a yaptığı açıklamada, “Herkesin küçüklüğünden beri bir hedefi, hayali vardır. Bizde ise 3 büyüklerde oynamaktır” dedi. Profesyonel bir oyuncu olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bu sene Sivasspor ile kontratım bitiyor. Bu sene forma şansı buldum ve ligde Galatasaray ve Beşiktaş’a gol attım. Piyasa değerimin arttığını düşünüyorum. Sonuçta şu an Sivasspor’un oyuncusuyum ve yönetimle henüz konuşmadık” ifadelerini kullandı.

‘Neresi hayırlı olacaksa...’

Resmi bir teklif olup olmadığını bilmediğini kaydeden Erdoğan, “Menacerimle pek konuşmadım. En son arayan bazı takımlar olduğunu söylemişti. Bonservisim elimde olacağı için haberler çıkması doğal. Genç ve Türk bir oyuncuyum. Yabancı sınırlaması var ve belki sayı daha da azalacak. Ben burada mutluyum. Burada devam edilecekse de ederim. Neresi hayırlısıyla orası olsun” açıklamasını yaptı.

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