Erdoğan Yeşilyurt: Taraftar desteklesin gerisini bize bıraksın

Sivasspor’da sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Erdoğan Yeşilyurt, altyapıdan bugüne kadar yaşadıklarını, Türkiye ve Sivasspor’a geliş sürecini FANATİK’e anlattı. Yiğidolar’ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan başarılı sağ kanat oyuncusu, hedeflerinden ve takım içerisindeki arkadaşlık ortamından bahsetti. İşte 26 yaşındaki yıldız oyuncunun açıklamalarından ön plana çıkanlar şu şekilde: “Herkes işini yapmaya çalışıyor. Bunda da hocanın katkısı çok büyük. Rıza hocamız herkese aynı davranıyor. Bu çok önemli.”

‘Hocanın bir bildiği vardır’

“Böyle bir şeyi çok nadiren bulursunuz. Mesela oyuna girdiğimde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Biliyorum ki hocanın bir bildiği var ki beni ilk 11’de oynatmıyor. Kafamda olumsuz bir düşünce olmuyor. Biz son 10 maçı yenilmedik. 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bizim en büyük avantajımız takım olmak. Herkes, herkes için mücadele ediyor. Galiba ligin en fazla koşan takımı biziz. Biri hata yapınca öbürü telafi etmeye çalışıyor. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Yabancı-Türk ayrımı, gruplaşma yok. Bence en önemlisi de bu. Altınordu’da da böyleydi bu durum. Diğer takımlarda hep gruplaşma oluyor.”

‘Her maçta kazanmaya oynuyoruz’

“Çok zor bir deplasman oynadık Beşiktaş karşısında. Hoca da söylüyor maç maç bakıyoruz. Fenerbahçe olsun ya da başka bir takım fark etmez. Mesela Galatasaray’a karşı çok iyi oynadık ama yenildik, 10 kişiydik. 1 puan alabilirdik. İçeride de dışarıda da aynı topu oynuyoruz. Yok içeride topu tutmaya, dışarıda da kontra atağa oynalım demiyoruz. Her maçta kazanmaya oynuyoruz.”

'Böyle bir şans her zaman gelmez'

“Herkesin hedefi milli takımdır, öyle düşünüyorum. Şu anki hedefimiz sezon sonunda yukarıda kalmak, liderliği korumak. Böyle bir şans herkese gelmez. Çünkü böyle bir şey Sivas tarihinde daha önce iki defa oldu. En büyük hedefimizi şu an uzun vadeli düşünmeyip maç maç bakıyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. İlk yarıda bunu göstermiştik.”

‘Lisansım 4 yaşında çıktı’

“İlk profesyonel imzamı Bielefeld’de attım. Sonrasında Duisburg’a gittim. Bielefeld’de bir sene oynadım. Almanya biraz farklı. Burada geç lisans alınıyor. Mesela lisansım 4 yaşında çıktı. İlk profesyonel senemde 17 yaşındayım. Bielefeld’deydim. 1 sene oynayamadım. Duisburg’ta da oynayamadım. Sonrasında ise Altınordu beni aradı. Ben de iki sene oynayamadığım için Türkiye’ye gitmek istedim.”

‘Küçük şehirleri seviyordum’

“Sonuçta 4 senem Altınordu’da geçti. Hüseyin Eroğlu bana çok şey kattı. Çok iyi seneler geçirdim. Sivasspor’a transferim çok erken oldu. Sezon içinde olmuştu. Hakan Keleş sanırım o dönem scout ya da yardımcı hocaydı. Hakan Keleş beni çok istiyordu. Erdal başkan da menacerimi aradı. Hayalim Süper Lig’de oynamaktı. Böyle bir fırsatı kullanmak istedim. 2+1 yıllık mukavelem vardı. Sivas zaten küçük bir şehir. Ben zaten küçük şehirleri severim. Küçük şehirde büyüdüm. Aslen de Gaziantepliyim.”

‘Süper Lig hayalimdi’

“Türkiye ve Almanya arasında çok büyük bir fark var. Ancak burada mutluyum. Süper Lig’de oynamak hayalimdi. Biraz erken geldim, 19 yaşımda... Çok çok farklı burası. Şimdi yaş 26 oldu. Herkesin hedefleri var sonuçta. Avrupa olursa gitmek isterim. Şu an en büyük hedef Sivas’ta şampiyonluk. Şampiyon olalım da Sivas’ta da kalırım sıkıntı yok.”

Tunç Kayacı