Erdoğan Yeşilyurt kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolar'dan bir takviye daha yapacağı iddia edildi. Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacağı gelen haberler arasında. Sezon sonu bonservisini eline alacak olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süre takip eden Galatasaray’ın sözleşmesinin bitişiyle beraber resmi anlaşmayı yapmak istediği öğrenildi. Almanya doğumlu olan ve Türkiye’de Altınordu ile Sivasspor’da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt’un birçok farklı mevkide oynayabiliyor olması sarı kırmızılılarda transferine onay çıkmasında büyük rol oynadı.

6 Kasım 1993 yılında Almanya'da dünyaya gelen Erdoğan Yeşilyurt, futbola doğduğu yein takımı TSC Euskirchen'de başladı. Daha sonra sırasıyla Biefeld, Eintracht Trier ve MSV Duisburg formaları giyen sol kanat oyuncusunun Türkiye kariyeri 2014 yılında başladı. İzmir ekibinde istikrarlı bir performans çizen başarılı oyuncu, Altınordu'da geçirdiği 4 sezon boyunca 122 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.

Bu performans Erdoğan'ı Süper Lig'e taşıdı. Dönemin teknik patronu Tamer Tuna'ın ısrarıyla Sivasspor'a katılan Erdoğan, ilk sezonunda beklenen performansı bir türlü gösteremedi.

Sezon başı Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle yeniden doğan Erdoğan, çıktığı 27 maçta rakip filelere 5 gol bıraktı, 4 de asist yaptı. Ligin 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda gol sevinci yaşayan 26 yaşındaki futbolcu da sezon sonunda boşa çıkıyor.

Hücum bölgesinde bir çok pozisyonda görev yapan Erdoğan'ın piyasa değeri 800 bin Euro.



