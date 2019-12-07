Erdoğan Kaya: Daha çok çalışacağım!

Siyah-Beyazlılar’ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya, Kara Kartal’ın önceki akşam Anagold 24Erzincanspor’u 3-0’lık skorla geçtiği mücadeleye ilk 11’de başlamıştı. Beşiktaş A Takımı’ndaki ilk resmi maçında attığı gol ve sergilediği performansla alkış toplayan genç oyuncu, hislerini Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan, “İlk resmi maçımda golle buluştuğum için çok mutluyum. Bana şans veren Abdullah Avcı hocama ve altyapı zamanlarımda emeği büyük olan Ozan hocama çok teşekkür ederim. Daha çok çalışacağım” ifadelerini kullandı.