Erdinç Sözer: Zirveye gitmek istiyoruz

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Süper Lig 21. hafta maçında Başakşehir, Konyaspor 'u ağırladı. Zirve hattındaki çok kritik maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 4 maçlık seri yakalayan Başakşehir, 46 puanla 3. sıraya yerleşti ve 3 maçtır kazanamayan rakibiyle arasındaki farkı 3'e indirdi.

90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, kazandıkları için çok mutlu olduklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Biz ekip olarak en çok buna seviniyoruz'

"Çok hızlı bir maç oldu. Bunu bekliyorduk. İlk yarı karşılıklı pozisyonlar vardı. Konyaspor kontra atak ile golü buldu ve devreye girdik. Takım olarak ikinci yarıya daha inançlı geldik. 2 golle maçı çevirdik. Hedefimiz her zaman galibiyet. Biz bunu hafta hafta gösteriyoruz. Takım olarak çıkıyoruz sahaya. Oyuncuları tek tek görmüyoruz, takım olarak görüyoruz. En çok onu övmek lazım. Bugünkü oyuncular son zamanlarda az oynadı. Hepsi takıma istediğimiz katkıyı verdi. En çok buna seviniyoruz. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Bu takım istek gösterdi. Hedefimiz galibiyetti. Takımı tebrik etmek lazım. Atabey girdi oyuna, bu sezon çok az oynadı. Saygı duyuyorum. Biz ekip olarak en çok buna seviniyoruz"

Yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam eden Ndiyashimiye'nin durumu sorulan Sözer, "Şu ana kadar haber alamadık. Üst bölgede zorluk oldu. Çıkarmamız gerekti, yarın belli olur" dedi.

'Zirveye gitmek istiyoruz'

Takım olarak olabilecekleri en iyi yerde olmak istediklerini söyleyen Sözer, "Zirveye gitmek istiyoruz. 3'üncüyüz şu anda. Puan farkı az kaldı. Bu hedef tabii ki var. En yükseğe gelmeyi istiyoruz. 1'incilik olursa 1'incilik, olmazsa 2'ncilik. Bunu her maç gösteriyoruz" diye konuştu.







