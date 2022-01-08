Erdinç Sözer: Oyuncumuza iki sarı kart gösterilmesini anlayamadık

Süper Lig ’in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, maça hedefli geldiklerini ve oyuna çok iyi başladıklarını söyledi.

İstekli ve arzulu oyunlarına rağmen kontrataktan bir gol yediklerini dile getiren Sözer, “Pozisyonlara girmeye devam ettik, çok güzel bir golle skoru eşitledik. Oyuncumuza iki sarı kart gösterilmesini anlayamadık. Biz yine de akıllı oynadık. Sonuçta da ikinci yarı da gol pozisyonlarımız oldu. Değerlendirebilseydik kazanabilirdik. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Takım olarak çalıştık. Galibiyetle maçı bitirmek isterdik” diye konuştu.