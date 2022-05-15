Erdinç Sözer: Bugün oyunumuzdan hiç memnun değiliz

Süper Lig 'in 37. haftasında konuk olduğu Giresunspor'la 1-1 berabere kalan ve 3. sıra şansı kalmayan Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir maç oynadıklarını ancak oynanan oyundun memnun olmadıklarını ifade eden Sözer, "Bugün bizim için çok önemli bir maçtı. Hedefle geldik. Bugün performanstan memnun değiliz. Golü bulunca daha domine etmemiz lazımdı, daha çok pozisyon çıkarmak için. Geçiş oyununa döndü, Giresunspor sezonun son iç sahada maçında kendini sahaya verdi ve 1 puanı hak etti. 1 maçımız var, final maçımız. Hedefimiz Avrupa. Son maçta şampiyon Trabzon'u ağırlayacağız. Bizim bütün hedefimiz seneye Avrupa'da oynamak. Bugün oyunumuzdan hiç memnun değiliz. Daha net ve daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Çok top kaybımız var, bugün istediklerimizi sahaya yansıtamadık" şeklinde konuştu.