Erdinç Sözer: Bizim için çok değerli bir galibiyet

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, kendileri adına çok zorlu bir maç geçtiğini vurgulayarak, "Adana Demirspor'u tebrik ederim. Disiplinli oynadılar. Bunu bekliyorduk. Bize çok zorluk çıkardılar. Son saniyeye kadar mücadele ettik. İlk 15-20 dakika zorluk çektik. Oyun kurmada baskılar yedik. Daha zor kalecileri 2-3 tane pozisyon kurtardı. Onları değerlendirseydik daha rahat maç geçebilirdi. Son saniyeye kadar kazanacağımıza inandık. Bizim için çok değerli bir galibiyet" dedi.

"YOLUN BAŞINDAYIZ VE BUNU DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

3 haftalık süreçte 3 galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarının altını çizen Sözer, "3 haftadır buradayız. Maçtan maça bakıyoruz. 3'te 3 yaptığımız için çok mutluyuz. Yolun başındayız ve buna devam etmek istiyoruz. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. O ruhu takıma getirmeyi çalışıyoruz. Emre hoca bunu yapmaya çalıştı. Antrenmanda çalıştıklarımızla güzel bir ekip yakaladık. Takım da bizim istediklerimizi sahada yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sözer, "Takıma transfer düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Şu anki durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Biz herkese güveniyoruz. Son maça göre 3 oyuncu değiştirdik. Onlar da istediklerimizi sahaya yansıttı" cevabını verdi.

VINCENZO MONTELLA: ÜZGÜN BİR ŞEKİLDE BURADAN AYRILIYORUZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, iyi hazırlandıkları bir maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi. Montella, "Aslında beklediğimiz gibi bir maç oldu. Rakibe hiç alan vermedik. Alan vermeden devam ettirdik. Öne de geçmişken bu skor için üzgünüz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hazırlıklı gelmiştik ama üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

DHA