Erdinç Sözer: 1 puan aldık, bizim amacımız galibiyetti

Süper Lig 'de 17. hafta maçında konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de yardımcı antrenör Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında konuştu, son dakika da olsa oyunu bırakmamak gerektiğini belirterek, amaçlarının galibiyet olduğunu ve 1 puan için üzgün olduklarını söyledi.

Maç boyunca önemli pozisyonlar bulduklarını aktaran Sözer, "Beklediğimiz gibi bir maç olmadı. Gaziantep FK iyi hazırlanmış ve oynayan bir takımdı. İlk yarıda iyi oynadık ama istediğimiz oyun bu değildi. Maç boyunca pas oyunu yaparak güzel pozisyonlar bulduk. Bu pozisyonların ardından nitekim golü bulduk ve öne geçtik. İkinci yarı hedefimiz ikinci golü atıp pas oyununa devam etmekti. 70’inci dakikaya kadar yaptık bunu aslında. Gaziantep sonrasında uzun toplarda oyuna dahil oldu. güzel pozisyonlar yakaladı. 90+8’inci dakika bile olsa oyunu bırakmamak gerekiyor. Son dakikada olsa böyle uzun toptan gol yersek oyunu kaybetmiş oluruz. Yine 1 puan aldık, bizim amacımız galibiyetti. Bunun için üzgünüz" dedi.