Alanyaspor forması giyen 2000 doğumlu Erdinç Mergen Portekiz Ligi ekiplerinden Tondela'ya transfer oldu. Akademi Liglerinde çıktığı 140 maçta 57 gol atan Erdinç Mergen kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Erdinç Mergen kimdir?

Erdinç Mergen 2013 yılında Galatasaray alt yapısında futbola başladı. 5 Mart 2000 Bakırköy doğumlu olan Erdinç forvet mevkisinde forma giyiyor.

2017 yılına kadar Galatasaray'da akademi takımlarında forma giydi. Kariyerinde 140 maçta 57 gol atan 18 yaşındaki futbolcu 2017 yılında Galatasaray'dan ayrıldı. Emrah Bayraktar döneminde amatör olarak Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.

Önce Aytemiz Alanyaspor U17 takım forması giyen Erdinç Mergen yarım sezonda 11 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sezonun ilk yarısında ise Alanayspor U21 takımı forması giydi ve 9 gol kaydetti.

Alanyaspor Emre Akbaba'yı Galatasaray'a sattığı dönemde Erdinç Mergen'in bonservisini Sarı-Kırmızılı takımdan aldı ve 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.



