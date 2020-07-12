Keçirörengücü'nün stoperi Erdi Dikmen'i Medipol Başakşehir ve Trabzonspor takibe aldı. Erdi'nin transferi hakkında Keçiörengücü'nden resmi transfer açıklaması geldi.

Başakşehir, Trabzon ve G.Birliği takipte!

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Erdi Dikmen takımımızda gelişim gösterdi. Erdi'nin fizik gücüyle birlikte ayak tekniği çok iyi. Erdi Süper Lig'de birçok takım tarafından takip ediliyor. Erdi için Başakşehir, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'nden birçok yetkili maçlarımızı takip etti." ifadelerini kullandı.

Hedefi Süper Lig

Kişisel hedefinin Süper Lig'de çalışmak olduğunu belirten Özbalta, "Bu sezon bulunduğumuz konumun üstünde ligi bitirebilecek bir oyun anlayışı sergiledik. 1. Lig'de ilk yılımızda şu andaki konumumuz başarı fakat Play-Off hattında olabilirdik. 1. Lig, 2. ve 3. Lig gibi değil, bu ligde kariyeri daha iyi olan oyuncular var. Kişisel hedefim önümüzdeki sezon üst ligde çalışmak. Süper Lig'de çalışabileceğimi inanıyorum." dedi.