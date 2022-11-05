Başkan Tunç Soyer'in İzmir Sanat'taki makamında düzenlenen ziyarette milli sporcu Erdi Arslan'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, milli takımda da görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü personeli Polat Doğan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Evren Uyanık eşlik etti. Toplantıda Tunç Soyer, Erdi Arslan'dan Ampute Futbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı getiren başarı öyküsünü dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Ne söylesek az. Bu öyle tesadüfen yakalanmış bir başarı değil. Arkada çok büyük bir emek var. Bunlar sadece sizinle ilgili sonuç doğurmuyor. Bu başarılarla sizler belki de hiç görmediğiniz, bilmediğiniz engelli çocuklara da umut oluyorsunuz, ilham veriyorsunuz. Onları cesaretlendiriyorsunuz. Yaptığınız iş, sadece sizleri bizi mutlu eden bir iş değil. Arkada görünmeyen büyük bir hikaye var. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Bu çalışmalar engelli kardeşlerimizin önünü açacak" şeklinde konuştu.

Milli sporcu Erdi Arslan ise Başkan Soyer'e arkasında ismi yazılı 35 numaralı Ay-Yıldızlı milli formayı hediye etti. Başarılı sporcu, "8 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde oynuyorum. 6 yıldır da milli takımda görev yapıyorum. 4 aydır kamptaydık. Uzun çalışmalarımız sonucunda İstanbul'da başarıya ulaştık. Türkiye olarak takım sporlarında ilk dünya kupamızı kazanmanın gururunu yaşadık. Sizinle burada bir arada olmak çok büyük bir moral oldu bana. Destekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (DHA)