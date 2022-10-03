Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Erden Timur, Yusuf Demir ve Mauro Icardi hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi.

ICARDI GERÇEKLERİNİ ANLATTI

Ne diyeyim gülüyorum, başka diyecek bir şey yok. Okan Hoca söyledi. Çarşamba günü herhalde adelede vardı bir şey, sonra da son antrenmanda benzer bir şey oldu. Okan Hoca da söyledi son dönemde yaşadığı bir şey oldu için zaten mental olarak da bir şey yok. Hiçbir şey yok. Komik yani. İnanmak da istemiyorum ama insanlar böyle şeyler çıkartarak yıpratmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Herkes milli takım arasında gitti. Mata da gitti, şimdi BAY haftamız var yine Mata da gidecek. Son anda geldikleri için eşyalarını falan topluyorlar. Icardi'nin konusu da ailesel şeyler için gitti.









Bilerek mi çıkartılıyor, hakikaten bizim aramızdan mı çıkıyor bilmiyorum ama öyleyse eğer çok üzücü bir şey. Herkesin dönem dönem sorunları olabiliyor ailesinde de. Bu sadece futbolculara özgü bir şey değil. Herkese olabiliyor. On gün olan bir insan ile ilgili bu kadar tevatür şey konuşuluyor. Anlamakta zorluk çekiyorum. Tek başına gitmiş olsa hadi diyeceğim ki yanlış anlaşılıyor. Herkes gidiyor.





İlgili Haberler Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme!





YUSUF DEMİR AÇIKLAMASI: ANAYASA'YA AYKIRI

Yusuf Demir sonuçta Türk. Bunu sadece Yusuf bazında da düşünmemek gerekiyor. Yusuf gibi bir sürü oyuncu var. Mesele Yusuf meselesi değil. Mesele Galatasaray meselesi değil. Mesele orada Türk vatandaşı olan bir sürü Türk çocuğumuz var diyeyim. Anayasanın 10. maddesine de aykırı. Anayasanın çalışma hakkı maddesine aykırı. Bu çocuklar Türkiye geldiğinde direkt çalışabiliyor başka bir yerde. Ama böyle olunca çalışma izni alması gerekiyor. Orada bir aykırılık var. Bizim oyuncularımızdan İtalyan pasaportuna sahip oyuncular aynı zamanda başka ülke vatandaşı ama İtalya'ya gidince İtalyan olarak oynuyor. Başka ülkelerde de böyle. Avrupa'da çift pasaportu varsa o şekilde oynuyor. Avusturya Milli Takımı'nda oynamasa Türk Milli Takımı'nda oynasa Avusturya'da Avusturya vatandaşı olarak oynayacak. Yani bunu böyle uygulayan nadir ülkelerden biriyiz. Çözüme kavuşması gerekiyor. Yusuf Demir için TFF Başkanına ya da Cumhurbaşkanına gitmemiz söz konusu değil.