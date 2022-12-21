binasının rezidansa çevrilmesiyle tüm daireleri satan ve 1 milyar TL'nin üzerinde gelir elde eden Galatasaray , Kemerburgaz'daki projeyle beraber toplamda tüm giderler çıktıktan sonra 10 milyar TL'lik bir fona kavuşmayı hedefliyor. Projelerin başındaki isim Nef'in sahibi Erden Timur. Kulüpte transfer çalışmalarını da bizzat yürüten Timur, tüm gayrimenkul projelerinin de denetimini gerçekleştiriyor.

Başkan Dursun Özbek'in, "Tam yetkili" dediği Timur'un, 150 milyon TL'si rezidans projesi, 150 milyon TL'si de Kemerburgaz'daki proje olmak üzere Galatasaray'a 300 milyon TL'lik bir destek sağladığı açıklandı. Özbek'in özel olarak teşekkür ettiği Erden Timur, "Her şeyi Galatasaray sevgisi için yapıyorum" diye konuştu.

Metin Karabaş