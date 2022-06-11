Emre Akbaba transferine sponsor olan ve Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarının sevgisini kazanan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ilerleyen süreçte futbol kulübüne forma sponsorluğu verdi, 2021/22 sezonunda Basketbol A.Ş'ye destek vererek ana sponsor oldu ve yönetimi aldı. Son dönemde başarılarıyla adından söz ettiren ve Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Timur, Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle Sportif A.Ş'de görev yapacak. Destekleriyle Sarı Kırmızılı ekibin ciddi bir gelir elde etmesini sağlayan Galatasaraylı iş insanı Erden Timur'un kariyeri de merak konusu oldu. Galatasaray taraftarı, Erden Timur kimdir, serveti ne kadar? Nef'in sahibi Erden Timur kaç yaşında ve aslen nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...





Erden Timur kimdir, kişisel serveti ne kadar? Erden Timur nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin’de doğdu. Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır. Galatasaray'a verdiği önemli desteklerle dikkat çeken Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe ciddi maddi destek sağladı.

2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olan Erden Timur, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Daha sonra London School of Economics’te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye’ye döndü.

Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi ve 2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı.

Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 100. insanıdır.

'Galatasaray’ın kimseye ihtiyacı yok'

Galatasaray’da başkan adayı Dursun Özbek’in ekibinde yer alan Erden Timur, "Galatasaray’ın Florya için, Mecidiyeköy için kimseye ihtiyacı yok. Kimseyle gelirimizi paylaşmamamız lazım. İnşaatları yaptıracağız, tüm gelir bize kalacak. Bir şeyin Galatasaray’ın geleceğine ilişkin olduğunu düşünüyorsak, sadece listede isimlerini yazıp, proje adını yazıp, yanına rakam koyamayız. Böyle bir şey olmaz. Her şeyi tek tek, yalın yalın anlatıyoruz. Galatasaray’ın geleceği buradan geçiyor. Tüm projeler sonrası borçlar ödendikten sonraki 6.1 milyarı hiç kimseye harcatmayacağız. Gelen yönetimler bu parayı harcayamayacak; ne bu yönetim, ne bundan sonraki. Sadece onun geliri harcanabilecek" açıklamasını yaptı.