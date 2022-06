Galatasaray 'da yarın yapılacak seçimle yeni başkan görevine başlayacak. Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in listesinde yer alan ve projelerden sorumlu olacak Erden Timur, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın borcunun 2.6 milyar TL olduğunu ve bunun 2.2 milyarının ana para olduğuna dikkati çeken Timur, 1 yılda bu tutarın faizlerle 2.6'ya geldiğini belirtti. Borçların değişken faizde olduğunu söyleyen Erden Timur, "Yani TL referans faizi artı 1,5. 20'nin üzerine çıkarsa da artı 1. Şu an Türkiye'de enflasyonun yüzde 70 olduğunu düşünürsek, faiz yüzde 70 bile olabilir, üzerine bile çıkabilir. Yani şu anki faiz çok düşük. Düşük faize rağmen 400 milyon lira faiz ödüyoruz. Oldu ki 35 oldu; yüzde 36 faiz ödediğimizde yılda 1 milyar faiz demek. Dolayısıyla 10'larca yıldır 2.2 milyara çıkmış borç, 2 senede borç kadar faiz eklenecek. Bu sürdürülemez bir durum. Peki şu an mevcut varlığımız 2.6 milyar ödemeye yetiyor mu satarsak; maalesef yetmiyor. Burada da gerçekçi bakmak gerekiyor. Florya'yı satarsak, Mecidiyeköy'ü satarsak, Riva'dan gelecek gelirle yetmiyor. Neden yetmiyor çünkü bir anda bu gelir gelmeyeceği için her sene 400-500 milyon faiz dediğimizde, tahsilatın geliş hızıyla, borcun ödenme hızı karşılanmıyor" diye konuştu.

"İNŞAATLARI YAPTIRACAĞIZ, TÜM GELİR BİZE KALACAK"

Gayrimenkuller hakkında detaylı açıklamalar yapan Timur, "Florya'da 22 dönem bir yerimiz var. Bugüne kadar, 5-6 yıldır Florya'da proje burayı Emlak Konut'la yapmaktı. Emlak Konut'la hasılat paylaşımı veya herhangi bir geliştiriciyle paylaşım yapıldığı zaman yaklaşık 850 milyon gibi gelir elde ediyor Galatasaray ama Emlak Konut'un şartı ne? Florya'nın boşaltılması haklı olarak. Bundan önce boşaltmadık. O yüzden Kemerburgaz'ı yapmak gerekiyor, oranın da maliyeti 300 milyon lira. Yapma süremiz 1,5 yıl. 1,5 yılda tahakkuk edecek faiz 650 milyon lira. Dolayısıyla 950 giderimiz var, 800 gelirimiz var. Florya'dan borcumuzu ödemek adına bir şey çıkmıyor. Mecidiyeköy ve Riva'nın kalanıyla da borcumuzu ödeyemiyoruz. Ne yapmamız lazım? Mevcut varlığımızı arttırıp, bunu farklı şekilde değerlendirip ve hiç kimseyle paylaşmamamız gerekiyor. Galatasaray'ın Florya'yı satması için Mecidiyeköy'ü yapmasa için ne Nef'e, ne de bir şeye ihtiyacı var. Kimseye ihtiyacı yok. Kimseyle gelirimizi paylaşmamamız lazım. İnşaatları yaptıracağız, tüm gelir bize kalacak. Basitçe tüm projelerde modelimiz bu" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞE MİRAS BIRAKMAMIZ LAZIM. BU FONLARLA YENİ RİVA'LARIN FLORYA'LARIN ARAZİLERİ ALINACAK"

Bu model sonrası Galatasaray'a 9.5 milyar gibi bir rakamın geldiğini belirten Timur, "Galatasaray'a buradan borcumuzu ödediğimizde geriye 6,1'lik fon kalıyor. Bu Galatasaray için en önemli nokta. Çünkü hem borcumuzu bu faiz riskinden kurtarmamız lazım hem de bir daha borç birikmemesi için. Sadece borcumuzu ödemek; kim borcu öderse 'en büyük başkan' olur. Yine de gelecekle ilgili bir çözüm olmaz. Yine 20 yılda böyle bir borç birikir veya daha fazlası. Yine borç birikmemesi için öyle bir varlık yaratmamız gerekiyor ki o ana paraya kimse dokunamayacak. 6.1 milyar dediğimiz rakam hep orada duracak. O Galatasaray'ın kara gün akçesi olacak. Kimsenin dokunamayacağı bir şey. Gelen yönetimler orayı harcayamayacak; ne bu yönetim, ne bundan sonraki. Sadece onun geliri harcanabilecek. O gelirin tamamını istediği gibi harcamak da sürdürülebilir bir başarı olmuyor. Onun da hepsini transfere harcarsak olmuyor. Biz ne yaptık, o fonu da böldük. Mesela altyapıya harcanacak, içeresinde gelecek varlık fonu var. Biz bunları bugün konuşabiliyorsak geçmişin bize bıraktığı miras sayesinde. Bizim de geleceğe miras bırakmamız lazım. Bu fonla yeni Riva'ların Florya'ların arazileri alınacak. Orada ne olacak amatör branşlar fonu olacak. Dolayısıyla tesisleşme rakamı ayrılacak" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY YILLARDIR TESİSLEŞMEYE İLİŞKİN HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

"Galatasaray yıllardır tesisleşmeye ilişkin hiçbir şey yapmıyor" diyen Erden Timur, "Bizim bir tesisleşme planımız var. Gelir gelmez, yönetimin mevcuttaki acil 30 milyon Euro lazım, onun dışında da 250-300 milyon lira gayrimenkul projelerine ve tesisler için lazım. O da yönetim kurulu desteğiyle finansa edilecek. Parasız maalesef bu projelere başlanmıyor. Özetleyecek olursak; Galatasaray'ın geleceği için bunu çok denetlenebilir, şeffaf bir şekilde yapmak için bu projeleri ortaya koyduk. Bu projeler genel kurula geldiği zaman, buna genel kurul karar verecek sonuçta. Florya'daki 40 dönümü almak gerekiyor. Burada başkan kefaleti gerekecek ama bunun iznini genel kurul verecek. Bir genel kuruldan orayı almak için ve Mecidikeöy'de genel kurul ne yapmak istiyorsa, biz alternatif modelleri, divan hangi bağımsız kuruluşu istiyorsa ona çalıştırıp, kiralanırsa ne olur, satılırsa ne olur... Buna genel kurul karar verecek. Ama bizim sunacağımız tekliflerin hepsinin altında bu model yazacak. Evet o para kazanılırsa nasıl bir modelle değerlendirilecek. Fonlar nasıl olacak. Bu projeler yapılırken denetçisi kim olacak. Dünyanın 4 büyük denetçisinden biri olmak zorunda. Biz her projeyi muhakkak bir denetçi firma belirleyeceğiz bağımsız. Galatasaray başkanlık sistemi diyoruz ama önce genel kurul sistemi. Genel kurul, başkana bu yetkileri verirse başkanın bunun dışında imza yetkisi bile yok. Dört başı mamur bir sistemden bahsediyoruz. Bir şeyin Galatasaray'ın geleceğine ilişkin olduğunu düşünüyorsak, sadece listede isimlerini yazıp, proje adını yazıp, yanına rakam koyamayız. Böyle bir şey olmaz. Neyi nasıl yapacağımız, hangi neden-sonuç ilişkisiyle yapacağımız, hangi modelle yapacağımızı; yaptıktan sonra geliri hangi modelle sürdürülebilir bir sisteme dönüştürebileceğimizi anlatmamız lazım. O yüzden bizim tüm sunumlarımızda, tüm toplantılarımızda herkes alkış kıyamet bu işleri destekliyor çünkü tek tek, yalın yalın anlatıyoruz. Galatasaray'ın geleceği buradan geçiyor. O 6,1 milyarı; her şey yapılıp, tesisler yapılıp her şey bitince kalan parayı harcatmayacağız hiçbir şekilde" dedi.

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)